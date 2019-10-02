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В России срочно изымают препарат, способный вызвать рак 

Рамблер 3 часа назад
В России и во многих других странах срочно изымают опасный препарат, который может повлиять на развитие онкологии.
Так, лекарственный препарат от изжоги "Ранитидин" содержит опасную примесь, производимую в Индии. По мнению специалистов, лекарство может вылечить язву и изжогу, но при этом способно вызвать рак.
Однако изымают не весь препарат, а только те партии, которые произведены конкретной индийской маркой. В этом лекарстве содержится элемент N-нитрозодиметиламин, который может спровоцировать развитие рака желудочно-кишечного тракта, а также повысить риск развития болезней печени и кишечника.
Сейчас специалисты проверяют, есть ли на прилавках российских аптек препарат этого производства.
Ученые объяснили, что побочный продукт появляется чаще всего вследствие сложного органического синтеза.
Болезни и лекарства , Видео
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