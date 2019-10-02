Объяснена загадочная смертельная эпидемия

Ученые Университета Джона Хопкинса и Исследовательского института трансляционной геномики в США определили происхождение загадочной грибковой инфекции, поразившей прибрежные районы на северо-западе Тихого океана. Оказалось, что причиной вспышки стало Великое Аляскинское землетрясение 1964 года и последовавшее за ним цунами. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи выяснили, что открытие Панамского канала в 1914 году и рост судоходства способствовали распространению грибка Cryptococcus gattii с юга на север. Микроорганизм, возможно, попадал в балластные баки судов, после чего заселил тихоокеанские берега. Возникшее после землетрясения цунами занесло грибок в лесную зону, и спустя десятилетия патоген начал заражать людей и животных.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, с 1999 года было зафиксировано 300 случаев инфекций Cryptococcus gattii в Канаде и США. До этого инфекции были ограничены Папуа — Новой Гвинеей, Австралией и Южной Америкой. Грибок заражает людей при вдыхании и вызывает воспаление легких и смертельно опасный менингоэнцефалит. Уровень смертности составляет 10 процентов.