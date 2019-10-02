Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Объяснена загадочная смертельная эпидемия 

Lenta.ru 43 минуты назад
Объяснена загадочная смертельная эпидемия
Фото: CDC
Ученые Университета Джона Хопкинса и Исследовательского института трансляционной геномики в США определили происхождение загадочной грибковой инфекции, поразившей прибрежные районы на северо-западе Тихого океана. Оказалось, что причиной вспышки стало Великое Аляскинское землетрясение 1964 года и последовавшее за ним цунами. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Исследователи выяснили, что открытие Панамского канала в 1914 году и рост судоходства способствовали распространению грибка Cryptococcus gattii с юга на север. Микроорганизм, возможно, попадал в балластные баки судов, после чего заселил тихоокеанские берега. Возникшее после землетрясения цунами занесло грибок в лесную зону, и спустя десятилетия патоген начал заражать людей и животных.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, с 1999 года было зафиксировано 300 случаев инфекций Cryptococcus gattii в Канаде и США. До этого инфекции были ограничены Папуа — Новой Гвинеей, Австралией и Южной Америкой. Грибок заражает людей при вдыхании и вызывает воспаление легких и смертельно опасный менингоэнцефалит. Уровень смертности составляет 10 процентов.
Спасет ли вас маска от гриппа
Последние новости
В Сирии испытали российскую С-500 В Сирии испытали российскую С-500 Северная Корея обстреляла Японию Северная Корея обстреляла Японию Глава ФСИН лишился должности Глава ФСИН лишился должности
Комментарии
Болезни и лекарства , Джон Хопкинс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые придумали альтернативу зубным имплантатам
Ученые придумали альтернативу зубным имплантатам
Названы негативные последствия занятий спортом
Названы негативные последствия занятий спортом1
Раскрыта опасность витаминов для здоровья человека
Раскрыта опасность витаминов для здоровья человека6
Медики назвали первые признаки рака печени
Медики назвали первые признаки рака печени
Кардиолог дала советы для защиты от болезней сердца
Кардиолог дала советы для защиты от болезней сердца
Видео
Онкологи центра Блохина заявили о массовом уходе
02:27
Онкологи центра Блохина заявили о массовом уходе
Новости
Стали известны самые здоровые регионы России
00:46
Стали известны самые здоровые регионы России
ЗОЖ
Врачи из РФ вылечат американку с «маской Бэтмена»
02:00
Врачи из РФ вылечат американку с «маской Бэтмена»
Новости
Кто виноват в конфликте в онкоцентре Блохина
03:24
Кто виноват в конфликте в онкоцентре Блохина
Новости
Избавит ли липосакция от диабета
03:15
Избавит ли липосакция от диабета
Наука ЗОЖ
Спасает ли от гриппа маска
01:26
Спасает ли от гриппа маска
Болезни и лекарства ЗОЖ
Пожилым людям посоветовали заниматься сексом
02:18
Пожилым людям посоветовали заниматься сексом
ЗОЖ
Чем опасен пониженный уровень холестерина
07:56
Чем опасен пониженный уровень холестерина
ЗОЖ Наука
На каком боку лучше всего спать
01:39
На каком боку лучше всего спать
Наука
В чем секрет здорового сердца
01:33
В чем секрет здорового сердца
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение