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Популярные антидепрессанты связали с высоким риском развития диабета 

Medical Note 4 часа назад
Популярные антидепрессанты связали с высоким риском развития диабета
Фото: Medical Note
Зарубежные исследователи выяснили, что прием антидепрессантов во время беременности провоцирует высокий риск развития гестационного диабета. Это особая форма заболевания, которая развивается у женщин из-за гормонального дисбаланса в период беременности. Об этом пишет Medicalxpress.
Наибольший риск развития заболевания был у женщин, которые принимали венлафаксин — тип препарата, известный как ингибитор обратного захвата серотонина и норэпинефрина (SNRI) — и амитриптилин.
Последний принадлежит к классу антидепрессантов, известных как трициклики.
Причем риск появления диабета после приема венлафаксина повышался на 27%, после амитриптилина — на 52%. Чем дольше препараты использовались, тем выше была вероятность развития недуга.
«Антидепрессанты напрямую влияют на метаболизм глюкозы. Одним из побочных эффектов лекарств является увеличение веса — а это фактор риска развития диабета.
Так что плюсы и минусы приема антидепрессантов во время беременности необходимо тщательно взвесить. Особенно женщинам с тяжелой депрессией», — отметили исследователи.
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