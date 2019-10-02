Популярное лекарство назвали причиной диабета

Зарубежные исследователи выяснили, что прием антидепрессантов во время беременности провоцирует высокий риск развития гестационного диабета. Это особая форма заболевания, которая развивается у женщин из-за гормонального дисбаланса в период беременности. Об этом пишет Medicalxpress.

Наибольший риск развития заболевания был у женщин, которые принимали венлафаксин — тип препарата, известный как ингибитор обратного захвата серотонина и норэпинефрина (SNRI) — и амитриптилин.

Последний принадлежит к классу антидепрессантов, известных как трициклики.

Причем риск появления диабета после приема венлафаксина повышался на 27%, после амитриптилина — на 52%. Чем дольше препараты использовались, тем выше была вероятность развития недуга.

«Антидепрессанты напрямую влияют на метаболизм глюкозы. Одним из побочных эффектов лекарств является увеличение веса — а это фактор риска развития диабета.

Так что плюсы и минусы приема антидепрессантов во время беременности необходимо тщательно взвесить. Особенно женщинам с тяжелой депрессией»,

— отметили исследователи.