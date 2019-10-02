Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Популярное лекарство назвали причиной диабета 

Medical Note 6 часов назад
Популярное лекарство назвали причиной диабета
Фото: Medical Note
Зарубежные исследователи выяснили, что прием антидепрессантов во время беременности провоцирует высокий риск развития гестационного диабета. Это особая форма заболевания, которая развивается у женщин из-за гормонального дисбаланса в период беременности. Об этом пишет Medicalxpress.
Наибольший риск развития заболевания был у женщин, которые принимали венлафаксин — тип препарата, известный как ингибитор обратного захвата серотонина и норэпинефрина (SNRI) — и амитриптилин.
Последний принадлежит к классу антидепрессантов, известных как трициклики.
Причем риск появления диабета после приема венлафаксина повышался на 27%, после амитриптилина — на 52%. Чем дольше препараты использовались, тем выше была вероятность развития недуга.
«Антидепрессанты напрямую влияют на метаболизм глюкозы. Одним из побочных эффектов лекарств является увеличение веса — а это фактор риска развития диабета.
Так что плюсы и минусы приема антидепрессантов во время беременности необходимо тщательно взвесить. Особенно женщинам с тяжелой депрессией»,
— отметили исследователи.
Пониженный холестерин оказался опаснее повышенного
Medical Note: последние новости
Названы три самых опасных фактора риска сердечного приступа у женщин Названы три самых опасных фактора риска сердечного приступа у женщин Назван внешний показатель состояния здоровья в любом возрасте Назван внешний показатель состояния здоровья в любом возрасте Названы пять основных привычек долгожителей Названы пять основных привычек долгожителей
Комментарии
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какая редкая болезнь есть только у русских
Какая редкая болезнь есть только у русских6
Как алкоголь разрушает печень непьющих людей
Как алкоголь разрушает печень непьющих людей5
Почему есть стоя — опасно для здоровья
Почему есть стоя — опасно для здоровья3
В РФ срочно изымают препарат, способный вызвать рак
В РФ срочно изымают препарат, способный вызвать рак4
Сколько яиц можно съедать в день
Сколько яиц можно съедать в день3
Видео
Онкологи центра Блохина заявили о массовом уходе
02:27
Онкологи центра Блохина заявили о массовом уходе
Новости
Стали известны самые здоровые регионы России
00:46
Стали известны самые здоровые регионы России
ЗОЖ
Врачи из РФ вылечат американку с «маской Бэтмена»
02:00
Врачи из РФ вылечат американку с «маской Бэтмена»
Новости
Главные предвестники инсульта
03:19
Главные предвестники инсульта
Болезни и лекарства ЗОЖ
Кто виноват в конфликте в онкоцентре Блохина
03:24
Кто виноват в конфликте в онкоцентре Блохина
Новости
Избавит ли липосакция от диабета
03:15
Избавит ли липосакция от диабета
Наука ЗОЖ
Спасает ли от гриппа маска
01:26
Спасает ли от гриппа маска
Болезни и лекарства ЗОЖ
Пожилым людям посоветовали заниматься сексом
02:18
Пожилым людям посоветовали заниматься сексом
ЗОЖ
Чем опасен пониженный уровень холестерина
07:56
Чем опасен пониженный уровень холестерина
ЗОЖ Наука
На каком боку лучше всего спать
01:39
На каком боку лучше всего спать
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение