Петрушка, лук, рыба: как они разрушают суставы

Неправильное питание — одна из основных причин развития артроза. Более того, смертельной угрозой для суставов является ожирение. В отдельной группе риска находятся люди, которые ежедневно употребляют жирное мясо и масло.

Однако даже если вес человека в норме, существует ряд продуктов, который способен разрушить хрящевую и костную ткань. Например петрушка и зеленый лук, которые содержат в своем составе щавелевую кислоту. После тепловой обработки эфиры-оксалаты, содержащиеся в этих продуктах, соединятся с кальцием, что приведет к его накоплению и поглощению. В итоге в почках образуются оксалатные камни, которые будут мешать выведению солей щавелевой кислоты из организма. Как результат, — системное воспаление, а после артрит суставов. Кстати, щавелевая кислота содержится также в зеленой фасоли, шоколаде, какао-бобах и арахисе.

По мнению врачей диетологов, есть еще одна группа продуктов, которая негативно влияет на суставы. Это те продукты, в которых много фосфора, но при этом мало кальция: мясо птицы, зеленые овощи, картофель, рыба и другие. Все они способствуют отложению солей кальция фосфата в фиброзных тканях, сухожилиях и хрящах. Вследствие этого возникает остеоартроз и артропатия позвоночника.