Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Петрушка, лук, рыба: как они разрушают суставы 

Рамблер 6 часов назад
Петрушка, лук, рыба: как они разрушают суставы
Фото: depositphotos.com
Неправильное питание — одна из основных причин развития артроза. Более того, смертельной угрозой для суставов является ожирение. В отдельной группе риска находятся люди, которые ежедневно употребляют жирное мясо и масло.
Однако даже если вес человека в норме, существует ряд продуктов, который способен разрушить хрящевую и костную ткань. Например петрушка и зеленый лук, которые содержат в своем составе щавелевую кислоту. После тепловой обработки эфиры-оксалаты, содержащиеся в этих продуктах, соединятся с кальцием, что приведет к его накоплению и поглощению. В итоге в почках образуются оксалатные камни, которые будут мешать выведению солей щавелевой кислоты из организма. Как результат, — системное воспаление, а после артрит суставов. Кстати, щавелевая кислота содержится также в зеленой фасоли, шоколаде, какао-бобах и арахисе.
По мнению врачей диетологов, есть еще одна группа продуктов, которая негативно влияет на суставы. Это те продукты, в которых много фосфора, но при этом мало кальция: мясо птицы, зеленые овощи, картофель, рыба и другие. Все они способствуют отложению солей кальция фосфата в фиброзных тканях, сухожилиях и хрящах. Вследствие этого возникает остеоартроз и артропатия позвоночника.
Что чувствует человек за несколько минут до смерти
Комментарии8
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы методы борьбы с высоким давлением
Названы методы борьбы с высоким давлением1
Почему полезно спать в холодной комнате
Почему полезно спать в холодной комнате10
Названа болезнь, грозящая каждому пятому человеку
Названа болезнь, грозящая каждому пятому человеку
Астму предлагают лечить по-новому
Астму предлагают лечить по-новому1
Почему холодные ноги и руки — плохой знак
Почему холодные ноги и руки — плохой знак1
Видео
Онкологи центра Блохина заявили о массовом уходе
02:27
Онкологи центра Блохина заявили о массовом уходе
Новости
Стали известны самые здоровые регионы России
00:46
Стали известны самые здоровые регионы России
ЗОЖ
Врачи из РФ вылечат американку с «маской Бэтмена»
02:00
Врачи из РФ вылечат американку с «маской Бэтмена»
Новости
Популярные лекарства оказались канцерогенами
02:31
Популярные лекарства оказались канцерогенами
Новости
Как не подцепить гепатит от близкого человека
03:10
Как не подцепить гепатит от близкого человека
ЗОЖ
Как аллергия провоцирует болезни сердца
05:50
Как аллергия провоцирует болезни сердца
Наука Болезни и лекарства
Что чувствует человек за несколько минут до смерти
04:17
Что чувствует человек за несколько минут до смерти
Наука
Главные предвестники инсульта
03:19
Главные предвестники инсульта
Болезни и лекарства ЗОЖ
Кто виноват в конфликте в онкоцентре Блохина
03:24
Кто виноват в конфликте в онкоцентре Блохина
Новости
Избавит ли липосакция от диабета
03:15
Избавит ли липосакция от диабета
Наука ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение