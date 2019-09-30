Как распознать гипогликемию и чем она опасна

В переводе с древнегреческого гипогликемия означает "кровь несладкая". В целом, это определение верно, однако медики расшифровывают его более доходчиво. Гипогликемия — это состояние, при котором в крови резко снижается уровень глюкозы. Учитывая то, что глюкоза — один из основных источников энергии в человеческом организме, ее дефицит может быть привести к катастрофическим последствиям.

На самом деле повысить уровень сахара в крови не так сложно. Для этого человеку достаточно съесть или выпить что-то с большим количеством быстрых углеводов — шоколадку, булочку, банан, виноград или сладкую газировку.

Однако, если проигнорировать резкое снижение глюкозы, человек может столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем. В их числе потеря сознания, судороги, поражение сердца, сосудов, мозга и развитие гипогликемической комы

необъяснимая тревожность, раздражительность;

чувство голода;

лёгкая тошнота;

учащённое сердцебиение;

бледная кожа;

потливость;

лёгкое головокружение;

слабость;

дрожание пальцев;

чувство, будто немеют губы и язык Симптомы гипогликемии довольно явные, поэтому заметить их несложно:

Если вы находитесь одни и чувствуете, что вот-вот потеряете сознание нужно немедленно вызвать скорую. Кроме того, не пренебрегайте врачебной помощью, если симптомы гипогликемии не проходят даже после употребления быстрых углеводов.