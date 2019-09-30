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Как распознать гипогликемию и чем она опасна 

Рамблер 1 час назад
В переводе с древнегреческого гипогликемия означает "кровь несладкая". В целом, это определение верно, однако медики расшифровывают его более доходчиво. Гипогликемия — это состояние, при котором в крови резко снижается уровень глюкозы. Учитывая то, что глюкоза — один из основных источников энергии в человеческом организме, ее дефицит может быть привести к катастрофическим последствиям.
На самом деле повысить уровень сахара в крови не так сложно. Для этого человеку достаточно съесть или выпить что-то с большим количеством быстрых углеводов — шоколадку, булочку, банан, виноград или сладкую газировку.
Однако, если проигнорировать резкое снижение глюкозы, человек может столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем. В их числе потеря сознания, судороги, поражение сердца, сосудов, мозга и развитие гипогликемической комы
Симптомы гипогликемии довольно явные, поэтому заметить их несложно:
  • необъяснимая тревожность, раздражительность;
  • чувство голода;
  • лёгкая тошнота;
  • учащённое сердцебиение;
  • бледная кожа;
  • потливость;
  • лёгкое головокружение;
  • слабость;
  • дрожание пальцев;
  • чувство, будто немеют губы и язык
Если вы находитесь одни и чувствуете, что вот-вот потеряете сознание нужно немедленно вызвать скорую. Кроме того, не пренебрегайте врачебной помощью, если симптомы гипогликемии не проходят даже после употребления быстрых углеводов.
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Болезни и лекарства , Видео
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