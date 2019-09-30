Создано средство от тяжелого рака груди

Прошло успешную проверку лекарство от рака груди тяжелой формы

Лекарство от тройного негативного рака груди было успешно испытано на 1, 2 тысячах женщин в ходе последней стадии научной разработки учеными из Лондонского университета имени королевы Мэри. Тройным негативным раком называют рак, который не реагирует на два вида гормональной терапии и протеиновую терапию, так что пациенткам приходится делать мастэктомию. Тройной негативный рак молочной железы — возрастной, он чаще встречается у женщин после 40 лет. В России его доля среди всех раков груди составляет 10–24%,

Новый препарат под названием пембролизумаб в сочетании с химиотерапией дает нужный толчок иммунной системе, позволяя избавиться от опухоли без операции.

На конференции в Барселоне исследователь Питер Шмид сообщил о ходе эксперимента. По его словам, две трети женщин получали пембролизумаб вместе с химиотерапией, остальные — только химиотерапию. Положительный результат лечения был получен у 65% участниц первой группы и у 51% во второй. В целом разница между положительными результатами в первой и второй группе составила 27%.

Потенциально новое средство может спасти тысячи жизней. В Великобритании лекарство станет доступным онкобольным в течение ближайших 2-3 лет, сообщило издание The Sun со ссылкой на слова Шмида.