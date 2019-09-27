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5 странных побочных эффектов при приеме лекарств 

Рамблер 3 часа назад
В аннотации к любому медицинскому препарату всегда указан перечень побочных эффектов, которые могут возникать при приеме того или иного лекарства. Чаще всего это тошнота, аллергические реакции или головная боль. Но есть и другие, весьма странные побочные эффекты.

Появление галлюцинаций

Нет, речь не идет о запрещенных препаратах, о которых вы, возможно, подумали. В 2004 году был выявлен противогрибковый препарат, прием которого вызывал у принимающих его людей слуховые и зрительные галлюцинации. Лекарство сняли с производства.

Отсутствие отпечатков пальцев

Удивительный случай произошел несколько лет назад на границе США: у одного из приехавших в страну туристов не оказалось отпечатков пальцев. Оказалось, что виновным в необычном явлении оказался препарат, одним из редчайших побочных явлений которого оказалось изменение кожи рук и ног. В данном случае случилось так, что изменения оказались настолько сильными, что даже «узоры» на подушечках пальцев исчезли. Правда, после отказа от лекарства кожный покров полностью восстановился и отпечатки пальцев вновь появились.

Изменение цвета мочи

При этом не просто выделения становятся ярче или, напротив, тускнеют, а приобретают совершенно другой оттенок. Например становятся голубыми. Это происходит из-за того, что в состав оболочек некоторых капсул с лекарствами входят красители, способные изменить цвет жидкости в организме человека.

Желание зевать

Одно из средств от депрессии в прямом смысле слова заставляет принимающих это лекарство постоянно зевать. При этом люди отмечают, что совершенно не хотят спать и вовсе не устали.

Прямые волосы становятся вьющимися

Странный эффект испытали на себе люди, принимающие один из препаратов для лечения от эпилепсии. Правда, по окончании приема лекарства кудри вновь распрямляются и волосы становятся прямыми.
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Болезни и лекарства , Видео
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