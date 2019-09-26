Какими болезнями болеют раз в жизни

Если в течение жизни можно бесконечно переносить грипп и ангину, то существует ряд заболеваний, с которыми мы сталкиваемся единожды. С какими и почему?

Надежную защиту от всех болезней, как мы знаем, нам оказывает иммунитет. Именно поэтому важно поддерживать его: как только он ослабевает, мы становимся легкой добычей для самой незначительной инфекции. Но в процессе заболевания иммунитет имеет особенность адаптироваться к вирусу и начинает вырабатывать специальные тельца для борьбы. Особо устойчивую защиту он вырабатывает к некоторым заболеваниям: именно ими мы и болеем всего лишь раз в жизни.

В списке находятся следующие:

-Дифтерия -Коклюш -Ветрянка -Скарлатина -Краснуха -Корь -Свинка

При дифтерии чаще всего поражается ротоглотка, воспаляются миндалины, зев, гортань и нос.

Коклюш также поражает дыхательные пути и проявляется приступами кашля с судорогами. Ветрянка характеризуется появлением на теле папулезно-везикулезной сыпи.

Во время скарлатины человек испытывает сильный жар, у него проявляются все симптомы ангины, горло краснеет и становится в виде «пылающего зева», а язык покрывается высыпаниями.

При краснухе опухают лимфатические узлы за ушами и на шее, появляется сыпь на лице и теле (остается на 1-3 дня).

Корь провоцирует очень высокую температуру (вплоть до 40 градусов), конъюнктивит, воспаление слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, а также характерные пятнисто-папулезные пятна на теле.

При свинке поражаются железистые органы (поджелудочная железа, семенники, слюнные железы). Особенно опасна свинка для мужчин — провоцирует бесплодие.

Многими из этих заболеваний лучше всего переболеть в детстве — во взрослом возрасте они переносятся в более тяжелой форме.