Выяснилось, какие продукты исцеляют почки

По мнению ученых из Bond University, заменив мясо, газировку и соль на фрукты, овощи и рыбу, человек значительно снижает риск развития рака почек.

К такому выводу эксперты пришли, проведя наблюдение, — в течение 10 лет под их присмотром находилось 630 тысяч человек разного пола и возраста. В ходе исследования выяснилось, что люди, чей рацион чаще состоял из мяса, соленых продуктов, чипсов и газировок на 30% чаще страдали от заболеваний почек. В отличие от тех, кто придерживался сбалансированного питания.

Эти данные вновь доказали, насколько употребление фруктов и овощей важно для здоровья человека.

Помимо этого, проведенное наблюдение показало, что ЗОЖ снижает риск возникновения альбуминурии — повреждения почек, во время которого альбумин попадает в мочу. На 23% это говорит о том, что почки уже работают некорректно и не способны фильтровать кровь надлежащим способом.