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Что такое астения, и чем она опасна 

Рамблер 1 час назад
В переводе с древнегреческого "астения" переводится как "бессилие". Именно этот термин используют медики, когда описывают упадок сил как симптом. Проблема в том, что при астении человек устает не только после тяжелого рабочего дня, но и после банального похода в продуктовый магазин.
В некоторых случаях астения затрагивает лишь определенные участки тела, — пациенту бывает сложно двигать руками или ногами. Но зачастую человек ощущает бессилие во всем теле. И, как правило, на это есть конкретные причины.
  • недостаток сна
  • постоянный стресс
  • обезвоживание
  • недостаток витаминов
  • умственное или физическое перенапряжение
  • сидячий образ жизни
Вместе с тем нередко астения может сигнализировать о серьезных заболеваниях, при которых упадок сил — обязательный симптом. Среди таких болезней развивающийся диабет, рак, грипп, хроническое отравление, нестабильная стенокардия и другие.
Если неотложных симптомов нет, консультацию с врачом можно отложить, но лишь ненадолго, ведь астения действительно может быть симптомом смертельно опасного заболевания. Если же терапевт придет к выводу, что ваша усталость связана лишь с переутомляемостью, он порекомендует спать не менее восьми часов в день, соблюдать питьевой режим, правильно питаться и побольше двигаться.
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Болезни и лекарства , Видео
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