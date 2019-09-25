Что такое астения, и чем она опасна

В переводе с древнегреческого "астения" переводится как "бессилие". Именно этот термин используют медики, когда описывают упадок сил как симптом. Проблема в том, что при астении человек устает не только после тяжелого рабочего дня, но и после банального похода в продуктовый магазин.

недостаток сна

постоянный стресс

обезвоживание

недостаток витаминов

умственное или физическое перенапряжение

сидячий образ жизни В некоторых случаях астения затрагивает лишь определенные участки тела, — пациенту бывает сложно двигать руками или ногами. Но зачастую человек ощущает бессилие во всем теле. И, как правило, на это есть конкретные причины.

Вместе с тем нередко астения может сигнализировать о серьезных заболеваниях, при которых упадок сил — обязательный симптом. Среди таких болезней развивающийся диабет, рак, грипп, хроническое отравление, нестабильная стенокардия и другие.

Если неотложных симптомов нет, консультацию с врачом можно отложить, но лишь ненадолго, ведь астения действительно может быть симптомом смертельно опасного заболевания. Если же терапевт придет к выводу, что ваша усталость связана лишь с переутомляемостью, он порекомендует спать не менее восьми часов в день, соблюдать питьевой режим, правильно питаться и побольше двигаться.