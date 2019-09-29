В чем причины хронической усталости

Чем быстрее ритм нашей жизни, тем сложнее за ним успевать. Синдром хронической усталости — одно из самых распространенных явлений в 21 веке. Рассказываем про основные причины появления и про то, как с ним бороться.

Этот недуг часто путают с такими заболеваниями, как дисфункция щитовидной железы, неврологические и психические расстройства и даже с онкологическими заболеваниями.

Основные симптомы проявления хронической усталости следующие: снижение работоспособности, тревожность, раздражительность, ухудшение памяти и внимания, регулярная утомляемость даже при отсутствии большой загруженности. Также к ним иногда добавляются бессонница ночью и сонливость в течение дня, отсутствие аппетита и головная боль. Кофе и отдых при этом не помогают взбодриться, а, напротив, усугубляют ситуацию.

Основная причина появления этого синдрома — продолжительный стресс, который истощает организм и приводит к переутомлению. Также он может появиться у человека, который ведет малоподвижный образ жизни, нерационально питается и информационно перегружен. Этот синдром зачастую связан с депрессией — либо сопутствует ей, либо предшествует.

Разумеется, подобрать правильное лечение поможет врач и в случае необходимости пропишет антидепрессанты, иммунокорректоры, транквилизаторы, а также прием витаминов — (группы B) и С.

Помимо медикаментозного лечения важно нормализовать свой режим отдыха — в нем обязательно должна быть физическая активность (пешие прогулки, плавание, бег). Сбалансированное питание — еще один пункт на пути к успеху: в вашем рационе должно быть больше продуктов с «медленными» углеводами (злаки, цельнозерновой хлеб, паста из твердых сортов пшеницы). Важны и ненасыщенные жирные кислоты (орехи, льняное масло, рыба). Гидротерапия, контрастные души, массаж — все это поможет расслабиться и активизировать защитные силы организма. И откажитесь от снотворного и кофеина — они сбивают естественные ритмы.