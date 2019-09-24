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Россияне начали экономить на лекарствах 

Lenta.ru 1 час назад
Россияне начали экономить на лекарствах
Фото: РИА Новости
Каждый десятый житель России экономит на лекарствах и пытается найти в аптеке самые дешевые препараты. Пяти процентам не хватает денег на необходимые лекарства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование «Здоровье Mail.ru» и агрегатора товаров из аптечных сетей «Все аптеки».
Десятая часть россиян утверждает, что на лекарства у них уходит до половины дохода. Также, согласно опросу, десяти процентам респондентов не хватает денег на витамины даже в сезон простуд, у стольких же опрошенных есть материальная возможность покупать витамины только детям.
По данным исследователей, регулярно принимают биодобавки только 15 процентов опрошенных. 75 процентов респондентов заявили, что редко покупают лекарства. Специалисты в ходе исследования подсчитали, что в среднем россияне покупают лекарства на 2,2 тысячи рублей в месяц.
Реальные доходы Россиян падают пятый год подряд, свидетельствуют данные Росстата. По информации службы статистики, за первое полугодие 2019 года реальные доходы упали на 1,3 процента. Минэкономразвития в августе понизило оценку роста реальных доходов россиян по итогам 2019 года в десять раз с 1 до 0,1 процента.
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Болезни и лекарства , Росстат , Минэкономразвития , ИТАР-ТАСС
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