Россияне начали экономить на лекарствах

Каждый десятый житель России экономит на лекарствах и пытается найти в аптеке самые дешевые препараты. Пяти процентам не хватает денег на необходимые лекарства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование «Здоровье Mail.ru» и агрегатора товаров из аптечных сетей «Все аптеки».

Десятая часть россиян утверждает, что на лекарства у них уходит до половины дохода. Также, согласно опросу, десяти процентам респондентов не хватает денег на витамины даже в сезон простуд, у стольких же опрошенных есть материальная возможность покупать витамины только детям.

По данным исследователей, регулярно принимают биодобавки только 15 процентов опрошенных. 75 процентов респондентов заявили, что редко покупают лекарства. Специалисты в ходе исследования подсчитали, что в среднем россияне покупают лекарства на 2,2 тысячи рублей в месяц.