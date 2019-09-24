Не навреди: самые опасные способы лечения спины

Боль в спине — одна из самых распространенных медицинских проблем современных людей, которая способна настигнуть человека в любом возрасте. В связи с этим существует множество вариантов лечения спины, однако некоторые из них не то, что не избавят от боли, но еще сильнее могут навредить здоровью.

Массажно-вибрационные устройства

Как правило, внутри них находятся вращающиеся валики, которые и массажируют мышцы. Но мало кто догадывается о том, что их самостоятельное использование способно обострить защемление и усилить боли, поскольку амплитуда и сила воздействия не контролируются.

Ручной массаж

Данная процедура улучшает кровообращение и кажется полезной по всем параметрам. Однако реальную пользу ручной массаж приносит лишь при остеохондрозе. Дело в том, что при защемлении нерва или грыже эффекта пациент не почувствует, поскольку специалисту просто не удастся добраться руками до спазмированных мышц.

Мази и таблетки

Эти средства порой как нельзя лучше избавляют от боли, но никак не устраняют ее причину. Поэтому скорее всего неприятные ощущения вернутся уже на следующий день.

Валики, роллы, аппликатор Кузнецова

Подобно массажу они улучшают кровообращение в верхних слоях мышц, но не способны устранить спазм глубоких межпозвонковых мышц, и уж тем более избавить от компрессии диска или нерва.