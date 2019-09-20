Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как понять, от чего болит голова 

Рамблер 2 часа назад
От головной боли регулярно страдают люди в возрасте 35-45 лет, но она беспокоит также молодых и даже детей. На самом деле, по тому месту, где вы сильнее чувствуете неприятные ощущения, можно определить, с последствиями какого заболевания вы столкнулись. Локализация головной боли поможет быстрее от нее избавиться.

Виски

У этого симптома есть множество причин. Чаще всего она усугубляется при резких перепадах давления, но может быть следствием инфекций или интоксикации. Если вы ощущаете резкую боль только при движении, и ее дополняют неприятные ощущения в затылке, вероятнее всего, это вызвано остеохондрозом.

Затылок

Тупая боль в задней части головы характеризуется заболеваниями шеи и позвоночника. Ее причиной являются такие заболевания, как шейный спондилез, уплотнение (повышение тонуса) мышц шейного отдела, гипертония. Также тяжелая пульсирующая боль в области затылка говорит о гипертонии.

Лоб

Локальная боль в области надбровных дуг, висков и лба говорит о воспалительных заболеваниях или защемлении нерва. Иногда неприятные ощущения в этой области могут стать последствием обычного гриппа и ОРЗ. Однако бывают и случаи, когда боль говорит об опасных болезнях: менингите, пневмонии, малярии, тифе.

Глаза

Сильная пульсирующая боль в районе глаз говорит о том, что у вас мигрень. Это также может быть симптомом вегетативной дисфункции, а также глаукомы и других глазных заболеваний. Если неприятные ощущения сопровождаются ухудшением зрения, необходимо обратиться к врачу в срочном порядке.
Комментарии3
Болезни и лекарства , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мужчина умер от укуса комара за девять дней
Мужчина умер от укуса комара за девять дней
Как понять, что вы доживете до 80 лет
Как понять, что вы доживете до 80 лет5
Зачем глотать виноградные косточки
Зачем глотать виноградные косточки4
Детские психотравмы ухудшают здоровье женщин
Детские психотравмы ухудшают здоровье женщин
Укус комара убил мужчину за девять дней
Укус комара убил мужчину за девять дней1
Видео
Найден механизм, способный победить СПИД и рак
00:39
Найден механизм, способный победить СПИД и рак
Наука
Ученые заявили о гриппе, способном убить миллионы
04:04
Ученые заявили о гриппе, способном убить миллионы
Наука
Врачи назвали признак на шее, указывающий на рак
08:15
Врачи назвали признак на шее, указывающий на рак
Болезни и лекарства Новости
Чем опасны для подростков татуировки
00:35
Чем опасны для подростков татуировки
Новости
Грозит ли России эпидемия онкологических болезней
05:26
Грозит ли России эпидемия онкологических болезней
Наука Болезни и лекарства
Как снизить холестерин без врачей и лекарств
02:28
Как снизить холестерин без врачей и лекарств
Народная медицина
Какие болезни провоцируют тревоги и волнение
04:44
Какие болезни провоцируют тревоги и волнение
Болезни и лекарства ЗОЖ
Кому угрожает барическая пила
02:56
Кому угрожает барическая пила
Наука ЗОЖ
Какая связь между ЭКО и онкологией
01:25
Какая связь между ЭКО и онкологией
ЗОЖ Наука
Малышева высказалась о поедании трупов
03:17
Малышева высказалась о поедании трупов
Болезни и лекарства Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение