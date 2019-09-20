Как понять, от чего болит голова

От головной боли регулярно страдают люди в возрасте 35-45 лет, но она беспокоит также молодых и даже детей. На самом деле, по тому месту, где вы сильнее чувствуете неприятные ощущения, можно определить, с последствиями какого заболевания вы столкнулись. Локализация головной боли поможет быстрее от нее избавиться.

Виски

У этого симптома есть множество причин. Чаще всего она усугубляется при резких перепадах давления, но может быть следствием инфекций или интоксикации. Если вы ощущаете резкую боль только при движении, и ее дополняют неприятные ощущения в затылке, вероятнее всего, это вызвано остеохондрозом.

Затылок

Тупая боль в задней части головы характеризуется заболеваниями шеи и позвоночника. Ее причиной являются такие заболевания, как шейный спондилез, уплотнение (повышение тонуса) мышц шейного отдела, гипертония. Также тяжелая пульсирующая боль в области затылка говорит о гипертонии.

Лоб

Локальная боль в области надбровных дуг, висков и лба говорит о воспалительных заболеваниях или защемлении нерва. Иногда неприятные ощущения в этой области могут стать последствием обычного гриппа и ОРЗ. Однако бывают и случаи, когда боль говорит об опасных болезнях: менингите, пневмонии, малярии, тифе.

Глаза

Сильная пульсирующая боль в районе глаз говорит о том, что у вас мигрень. Это также может быть симптомом вегетативной дисфункции, а также глаукомы и других глазных заболеваний. Если неприятные ощущения сопровождаются ухудшением зрения, необходимо обратиться к врачу в срочном порядке.