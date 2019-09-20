Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Какие проблемы со здоровьем появляются после 40 лет 

Рамблер 4 часа назад
Всемирная организация здравоохранения сегодня считает молодыми людей в возрасте до 44 лет. Но, к сожалению, природа откладывает свой отпечаток в организме человека раньше. Гормональная перестройка организма, сокращение объема мышечной ткани и уменьшение роста — естественные процессы, которые происходят со всеми без исключения. Рассказываем, какие еще сложности со здоровьем могут возникнуть, кода вы «разменяете» четвертый десяток.

Деятельность мозга ухудшается

В связи с этим скорость реакции снижается на 25%, а ваша память ухудшается. Вы становитесь более рассеянными и забывчивыми. К старости ситуации ухудшается, и зачастую развивается склероз (первые его симптомы проявляются до 40 лет).

Сосуды слабеют

Кровеносная система начинает давать сбои — появляются аневризмы головного мозга, атеросклероз, гипертоническая болезнь, ревматимзм. Распространенный диагноз после 40 лет — инсульт в связи с нарушениями в работе системы кроветворения и сосудов. Атеросклероз провоцирует малоподвижный образ жизни, стресс и вредные привычки.

Метаболизм замедляется

Важный факт: от ожирения в России страдают 60% женщин и 55% мужчин. После 40-ка лет обмен веществ становится медленным, а затраты энергии снижаются. При этом гипоталамус, который регулирует аппетит, становится менее чувствительным, из-за чего люди не испытывают чувства насыщения и переедают. Ожирение, в свою очередь, ведет к сахарному диабету и заболеваниям сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем.

Риск остеопороза повышается

Чем старше мы становимся, тем стремительнее из нашего организма вымывается кальций. Кости слабеют, мы плохо спим и тяжело просыпаемся по утрам, а еще чувствуем себя постоянно уставшими в течение дня. В связи с этим повышается риск развития остеопороза.

Зрение ухудшается

Даже если в течение жизни у человека было прекрасное зрение, велика вероятность, что после 40 лет у него начнется дальнозоркость. Хрусталик глаза уплотняется и теряет эластичность, а мышцы, которые удерживают его, ослабевают.
Комментарии1
Болезни и лекарства , Видео , ВОЗ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мужчина умер от укуса комара за девять дней
Мужчина умер от укуса комара за девять дней
Как понять, что вы доживете до 80 лет
Как понять, что вы доживете до 80 лет5
Зачем глотать виноградные косточки
Зачем глотать виноградные косточки4
Как понять, от чего болит голова
Как понять, от чего болит голова3
Детские психотравмы ухудшают здоровье женщин
Детские психотравмы ухудшают здоровье женщин
Видео
Найден механизм, способный победить СПИД и рак
00:39
Найден механизм, способный победить СПИД и рак
Наука
Ученые заявили о гриппе, способном убить миллионы
04:04
Ученые заявили о гриппе, способном убить миллионы
Наука
Врачи назвали признак на шее, указывающий на рак
08:15
Врачи назвали признак на шее, указывающий на рак
Болезни и лекарства Новости
Чем опасны для подростков татуировки
00:35
Чем опасны для подростков татуировки
Новости
Грозит ли России эпидемия онкологических болезней
05:26
Грозит ли России эпидемия онкологических болезней
Наука Болезни и лекарства
Как снизить холестерин без врачей и лекарств
02:28
Как снизить холестерин без врачей и лекарств
Народная медицина
Какие болезни провоцируют тревоги и волнение
04:44
Какие болезни провоцируют тревоги и волнение
Болезни и лекарства ЗОЖ
Кому угрожает барическая пила
02:56
Кому угрожает барическая пила
Наука ЗОЖ
Какая связь между ЭКО и онкологией
01:25
Какая связь между ЭКО и онкологией
ЗОЖ Наука
Малышева высказалась о поедании трупов
03:17
Малышева высказалась о поедании трупов
Болезни и лекарства Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение