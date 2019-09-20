Какие проблемы со здоровьем появляются после 40 лет

Всемирная организация здравоохранения сегодня считает молодыми людей в возрасте до 44 лет. Но, к сожалению, природа откладывает свой отпечаток в организме человека раньше. Гормональная перестройка организма, сокращение объема мышечной ткани и уменьшение роста — естественные процессы, которые происходят со всеми без исключения. Рассказываем, какие еще сложности со здоровьем могут возникнуть, кода вы «разменяете» четвертый десяток.

Деятельность мозга ухудшается

В связи с этим скорость реакции снижается на 25%, а ваша память ухудшается. Вы становитесь более рассеянными и забывчивыми. К старости ситуации ухудшается, и зачастую развивается склероз (первые его симптомы проявляются до 40 лет).

Сосуды слабеют

Кровеносная система начинает давать сбои — появляются аневризмы головного мозга, атеросклероз, гипертоническая болезнь, ревматимзм. Распространенный диагноз после 40 лет — инсульт в связи с нарушениями в работе системы кроветворения и сосудов. Атеросклероз провоцирует малоподвижный образ жизни, стресс и вредные привычки.

Метаболизм замедляется

Важный факт: от ожирения в России страдают 60% женщин и 55% мужчин. После 40-ка лет обмен веществ становится медленным, а затраты энергии снижаются. При этом гипоталамус, который регулирует аппетит, становится менее чувствительным, из-за чего люди не испытывают чувства насыщения и переедают. Ожирение, в свою очередь, ведет к сахарному диабету и заболеваниям сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем.

Риск остеопороза повышается

Чем старше мы становимся, тем стремительнее из нашего организма вымывается кальций. Кости слабеют, мы плохо спим и тяжело просыпаемся по утрам, а еще чувствуем себя постоянно уставшими в течение дня. В связи с этим повышается риск развития остеопороза.

Зрение ухудшается

Даже если в течение жизни у человека было прекрасное зрение, велика вероятность, что после 40 лет у него начнется дальнозоркость. Хрусталик глаза уплотняется и теряет эластичность, а мышцы, которые удерживают его, ослабевают.