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Ученые выяснили, как алкоголь помогает диабетикам 

Рамблер 2 часа назад
Во время конференции Европейской ассоциации по изучению диабета китайские ученые рассказали о пользе алкоголя для здоровья диабетиков.
Проанализировав ранее проведенные исследования, специалисты пришли к выводу, что алкоголь снижает уровень жиров и инсулина в крови. Однако, чтобы спиртное оказало положительное влияние на организм, следует употреблять не более 20 г алкоголя в день. Это сопоставимо с полутора бокалами пива, бокалом вина или 50 мл крепкого алкоголя.
При этом эксперты подчеркнули, что в любом случае диабетикам необходимо следовать рекомендациям врачей и употреблять спиртное с осторожностью.
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