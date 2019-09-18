Ученые выяснили, как алкоголь помогает диабетикам

Во время конференции Европейской ассоциации по изучению диабета китайские ученые рассказали о пользе алкоголя для здоровья диабетиков.

Проанализировав ранее проведенные исследования, специалисты пришли к выводу, что алкоголь снижает уровень жиров и инсулина в крови. Однако, чтобы спиртное оказало положительное влияние на организм, следует употреблять не более 20 г алкоголя в день. Это сопоставимо с полутора бокалами пива, бокалом вина или 50 мл крепкого алкоголя.

При этом эксперты подчеркнули, что в любом случае диабетикам необходимо следовать рекомендациям врачей и употреблять спиртное с осторожностью.