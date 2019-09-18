Лечение цистита медицинскими препаратами

Цистит — острое или хроническое воспаление слизистой мочевого пузыря, чаще всего возникает в результате бактериальной инфекции. Возможными причинами развития воспаления являются также вирусы, грибки, паразиты, длительное потребление определенных лекарств (в основном иммунодепрессантов), облучение и другие.

Причины возникновения цистита

женский пол: из-за анатомических особенностей уретры у женщин (короче и шире, чем у мужчин), облегчается проникновение различных патогенов;

беременность: увеличенная матка сдавливает мочевой пузырь и мочевые пути, что приводит к задержке мочи (особенно во втором и третьем триместрах);

низкая интимная гигиена;

сахарный диабет: наличие глюкозы в моче создает благоприятную среду для роста бактерий;

стресс;

пониженная иммунная защита: в результате врожденного или приобретенного иммунодефицита, частых заболеваний, после гриппа, при приеме антибиотиков и кортикостероидов;

почечнокаменная болезнь;

менопауза: снижение степени женских половых гормонов ослабляет защиту организма и делает его восприимчивым к подобным инфекциям;

при гипертрофии предстательной железы: у мужчин редко развивается цистит, но если он имеется, то чаще наблюдается с различными по тяжести осложнениями. Некоторые из наиболее распространенных факторов, которые увеличивают риск развития заболевания:

Заболевание характеризуется специфическими клиническими проявлениями, включающими частые позывы к мочеиспусканию, болезненное мочеиспускание небольшими порциями, боль в нижней части живота (около лобковой кости), жжение и дискомфорт во время мочеиспускания, позывы ночью.

Клинические признаки обычно проявляются резко и значительно ухудшают комфорт пациентов.

Как лечить цистит быстро и эффективно

Независимо от формы болезни, лечение цистита необходимо, и рекомендуется посоветоваться с доктором, чтобы определить причины, которые привели к этому недугу.

Терапия при инфекционном цистите сосредоточена на уничтожение этиологических агентов (этиотропное лечение против возбудителя).

Препараты

Наиболее часто используемые антибиотики и химиотерапевтические средства относятся к группе хинолонов, сульфонамидов, бета-лактамных антибиотиков, фосфомицина. Продолжительность антибиотического курса определяется индивидуально для каждого пациента, в зависимости от симптомов и этиологических причин инфекции, чаще всего в течение трех-семи дней.

Фторхинолоны — это синтетические химиотерапевтические препараты с чрезвычайно широким спектром действия и относительно низкой токсичностью. Они действуют бактерицидно (убивают бактерии), демонстрируют отличное распределение в организме и достигают высоких концентраций в различных органах и структурах, включая простату, почки и мочу.

Основными препаратами, используемыми при урологических заболеваниях, являются норфлоксацин, ципрофлоксацин, спарфлоксацин, левофлоксацин. Они используется с повышенной осторожностью для пациентов с тяжелой почечной недостаточностью, беременными женщинами и в детском возрасте.

Сульфонамиды представляют собой группу химиотерапевтических средств с бактериостатическим эффектом (подавляют размножение бактериальных возбудителей) и широким спектром действия. Их редко используют при мочевых инфекциях из-за высокого риска побочных реакций.

Эти препараты проникают в воспаленные зоны и препятствуют образованию фолиевой кислоты, необходимой для размножения чувствительных патогенов.

Они особенно эффективны при инфекции, вызванной хламидиями, гонококками, стрептококками, кишечной палочкой, но менее активны против псевдомонадов. Часто приводят к гастроинтестинальным расстройствам, фотосенсибилизации, кожным высыпаниям, нефротоксичности, гематологическим расстройствам.

Бета-лактамные антибиотики представляют собой большой класс препаратов, при цистите в основном используются пенициллины широкого спектра действия (например, азлоциллин) и цефалоспорины, особенного первого (цефалексин, цефазолин) или второго поколения (цефуроксим, цефамандол).

Их вводят парентерально при тяжелых формах цистита и развившихся осложнений или перорально при легких проявлениях симптоматики. Они оказывают бактерицидное действие, но эффективны только в отношении чувствительных к ним микроорганизмов, в основном положительных при окрашивании по Граму. Они слегка токсичны и редко приводят к развитию побочных реакций.

Существуют одноразовые препараты в виде порошка для растворения в воде, содержащие фосфомицин. Препарат высокоактивен и эффективен, но с повышенной осторожностью применяется для пациентов с нарушением почечной функции.

Для достижения оптимального эффекта рекомендуется употреблять на голодный желудок (или через несколько часов после еды) после опорожнения мочевого пузыря, предпочтительно вечером перед сном.

Препараты, содержащие нитроксолин (обычно в форме капсул), также подходят для лечения острых или хронических инфекций мочевыводящих путей, включая цистит. Стандартная доза составляет одну капсулу три раза в день, а продолжительность терапии определяется лечащим врачом. Такие препараты также подходят и для профилактики против развития повторных инфекций.

Flavoxate.

Бутилскополамин.

Оксибутинин.

Дротаверин. Спазмолитики приводят к расслаблению гладких мышц мочевого пузыря и мочевыводящих путей, что облегчает отток мочи. Используются лекарственные средства, содержащие некоторые из следующих спазмолитиков:

Они эффективно устраняют мышечные спазмы, причем их действие, обычно проявляется в течение одного часа после приема.

Употребление спазмолитиков не рекомендуется при гипертрофии предстательной железы, недержании мочи, миастении, паралитическом илеусе, активном кровотечении, почечных и печеночных заболеваниях.

Для облегчения боли используются анальгетики (парацетамол, ибупрофен), а для противодействия развивающейся воспалительной реакции применяются противовоспалительные средства (например, ибупрофен).

Спазмолитики также снимают боль, но основное различие заключается в механизме действия различных групп.

Ибупрофен и его аналоги из группы нестероидных противовоспалительных средств — активно борются с болью, воспалением и повышенной температурой (при тяжелых инфекциях, помимо локальных проявлений в мочевом пузыре и мочевыводящих путях, также развиваются и системные признаки, такие как повышение температуры тела).

Такие препараты также подходят для беременных женщин, в том числе и в период лактации. Краткосрочные курсы терапии (симптоматическое облегчение состояния) не несут серьезного риска развития побочных реакций.

Ряд фитопрепаратов набирают все больше популярности в борьбе с симптомами цистита. Несмотря на то, что многие данные из проведенных клинических исследований противоречивы, многие люди предпочитают доверять средствам из природы, особенно при легких проявлениях острого цистита.

Некоторые из самых популярных, широко разрекламированных и предпочитаемых многими женщинами фитопрепаратов, содержат следующие травы:

медвежий виноград: используется при различных заболеваниях выделительной системы из-за своего дезинфицирующего, мочегонного и обезболивающего действия;

брусника: предотвращает задержку бактерий в слизистой оболочке мочевого пузыря, обладает диуретическим эффектом и способствует удалению и вымыванию бактериальных агентов, обладает противовоспалительным, антисептическим и мочегонным эффектом;

петрушка: тонизирует гладкие мышцы, способствует удалению накопления мочи и особенно подходит при задержке жидкости и гипертрофии простаты;

хвощ полевой: оказывает противовоспалительное действие и помогает быстро залечить раны и язвы в тканях.

Рекомендуется пить много жидкости (от двух до трех литров), в основном употреблять воду или несладкий чай, избегать кофе, газированных напитков и алкоголя. Диета и режим питания также оказывают существенное влияние на цистит.

Необходимо поддерживать хорошую интимную гигиену, но не переусердствовать, так как слишком частое использование мыла, интимных гелей и дезинфицирующих средств может оказать обратный эффект и нарушить вагинальную флору, что в последствии значительно облегчит проникновение бактерий и других патогенных микроорганизмов и поразит мочеиспускательный канал и мочевой пузырь.

Лечение цистита необходимо даже при легких формах заболевания, главным образом для предотвращения развития различных по тяжести осложнений (таких, как пиелонефрит), а также хронического процесса или частых рецидивов болезни.

Для предотвращения развития инфекции у пациентов из группы риска рекомендуется профилактика простудных заболеваний, поддержание хорошей гигиены, регулярная физическая активность, правильное питание, потребление достаточного количества жидкости и использование пищевых добавок, содержащих бромелайн, витамин С, витамин Е, витамин В6.

При появлении первых симптомов заболевания немедленно проконсультируйтесь с врачом, поскольку своевременная диагностика и лечение этого состояния значительно снижают риск развития осложнений и последствий в долгосрочной перспективе.