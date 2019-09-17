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Врачи удалили у россиянки опухоль головного мозга размером с апельсин 

Газета.Ru 4 часа назад
Врачи удалили опухоль размером с апельсин
Фото: Depositphotos
В Калининграде врачи удали у 38-летней женщины опухоль головного мозга размером с апельсин. Об этом сообщает "Клопс.ру" со ссылкой на заведующего вторым нейрохирургическим отделением Областной клинической больницы Эдуарда Хасаншина.
По его словам, опухоль у пациентки развивалась на протяжении 15 лет, однако дала она о себе знать только недавно.
Он отметил, что женщина не обследовалась, и заболевание прогрессировало.
Врач подчеркнул, что на момент госпитализации размер опухоли женщины составил 10 на 15 сантиметров, из-за чего пациентка была в тяжелом состоянии.
Он добавил, что операцию по удалению опухоли проводили в три этапа. Сейчас женщина сама ест и сидит, а также ненадолго встает с посторонней помощью.
Ранее онколог рассказал об уровне заболеваемости раком мозга в России.
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Болезни и лекарства , Новости
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