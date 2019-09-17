Онколог назвал неочевидные признаки опухоли мозга

Онколог назвал неочевидные признаки опухоли головного мозга

Онколог назвал симптомы развития злокачественной опухоли головного мозга. Об этом СМИ рассказал эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков.

Оказалось, что признаки этого тяжелого заболевания можно принять просто за плохое самочувствие.

"Опухоли головного мозга могут проявляться либо общемозговой симптоматикой (головная боль, иногда с тошнотой и рвотой, снижение уровня бодрствования или нарушение сознания), либо очаговой неврологической симптоматикой — нарушения движений в противоположных поражённому полушарию руке и ноге, затруднения речи, памяти, сужение полей зрения…", — объяснил эксперт.

Кроме того, по словам онколога, первым симптомом опухоли головного мозга может стать и возникновение эпилептиформных припадков.

Эксперт также расказал, что в России выявляют 34 тысячи первичных опухолей мозга в год, а уровень заболеваемости этой болезнью составляет 23 случая на 100 тыс. населения.

«Из них злокачественные опухоли составляют чуть более 30%, или от 9,5 тыс. до 10,5 тыс. новых случаев в год. В последние годы уровень выявляемости опухолей головного мозга стал выше благодаря существенному увеличению количества аппаратов магнитно-резонансной томографии и спиральной компьютерной томографии. Так, по данным Ассоциации нейрохирургов России, в 2017 году было выполнено более 27 000 операций по поводу опухолей центральной нервной системы», — отметил специалист.

Кобяков объяснил, что самая проблемная опухоль головного мозга — глиобластома, которая появляется сразу в четвертой стадии злокачественности. И хотя есть случаи полного выздоровления, чаще всего болезнь прогрессирует.