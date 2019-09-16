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Назван контрацептив, снижающий риск рака яичника на 30% 

Рамблер 2 часа назад
Ученые Центра медицинских наук Университета Колорадо сообщили, что существует контрацептивное средство, которое противодействует высокому уровню эстрогена — гормону, который увеличивает риск заболевания раком яичников, матки и груди. Его использование снижает риск заболевания этими болезнями на 15-32%. Речь идет о внутриматочной спирали.
Результаты исследования опубликованы в журнале "Акушерство и Гинекология". Согласно им, полезным действием обладают все спирали вне зависимости от гормональной составляющей. Объясняет это Сакет Гантупалли, профессор онкогинекологии, принимавший участие в исследовании, следующим образом.
Во внутриматочных спиралях с гормональной составляющей на снижение риска заболевания раком работает антиэстрогенный эффект. Во внутриматочных спиралях без гормональной составляющей в процессе использования развивается небольшое местное воспаление, которое стимулирует организм на развитие специфических клеток, борющихся с ним. Эти же клетки затормаживают развитие онкологических процессов.
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Болезни и лекарства , Видео
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