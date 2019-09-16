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Назван контрацептив, снижающий риск рака яичников 

Passion.ru 10 минут назад
Назван контрацептив, снижающий риск рака яичников
Фото: depositphotos
Внутриматочная спираль — одно из самых надежных средств контрацепции, обладающая 99% эффективностью. Однако защита от нежелательной беременности не единственное достоинство данного контрацептива. Спираль может стать отличным превентивным методом борьбы с раком яичников, снижая риск этого смертельного заболевания от 15 до 32%.
К такому выводу пришли ученые Центра медицинских наук Университета Колорадо. Свое открытие они объясняют тем, что внутриматочная спираль противодействует высокому уровню эстрогена, гормону, который увеличивает риск заболевания раком яичников, матки и груди.
При этом, результаты исследования опубликованные в журнале Акушерство и Гинекология, говорят о том, что профилактическое действие этого контрацептива не зависит от наличия в спирали гормонального компонента. То есть, если верить ученым, как гормональные, так и негормональные спирали обладают противораковым действием. И этому у исследователей есть свое объяснение.
По словам Сакета Гантупалли, профессора онкогинекологии, принимавшего участие в исследовании, внутриматочных спирали содержащие гормональные вещества, обладают антиэстрогенным эффектом, что, в свою очередь, значительно снижает риск возникновения рака матки и яичников у женщин с предрасположенностью к этим заболеваниям.
Что касается спиралей негормонального свойства, то многие из них во время использования вызывают эффект небольшого местного воспаления. Это дает сигнал иммунной системе начать вырабатывать специфические клетки, которые, по мнению ученых, затормаживают развитие онкологических процессов.
Получив обнадеживающие результаты, авторы исследования не собираются останавливаться на достигнутом. Их дальнейший научный интерес будет сфокусирован на отдельных видах и продолжительности использования спиралей, как решающих факторах профилактики онкогинекологических заболеваний.
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