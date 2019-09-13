Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы неочевидные симптомы сахарного диабета 

Аргументы Недели 1 час назад
Названы неочевидные симптомы сахарного диабета
Фото: Аргументы Недели
Зарубежные специалисты в сфере здравоохранения обозначили симптомы сахарного диабета, которые можно перепутать с другими, менее опасными недугами. Об этом говорится в заметке, опубликованной в сети.
Как пишет ресурс grodno24.com, эксперты The Global Diabetes Community рекомендовали обратить внимание на наличие следующих признаков:
1. хроническая усталость;
2. потеря веса;
3. сухость во рту;
4. долгое заживление ран;
5. частое мочеиспускание;
6. размытость зрения;
7. зуд в области половых органов.
Ранее в пятницу сообщалось, что знатоки народной медицины дали советы по снижению артериального давления без приема лекарственных препаратов.
Дефицит лекарств в России не за горами
Аргументы Недели: последние новости
Врач назвала первые признаки болезни легких Врач назвала первые признаки болезни легких Как правильно чихать? Как правильно чихать? Названы восемь признаков приближающейся смерти Названы восемь признаков приближающейся смерти
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Муравьи насмерть закусали ветерана в больнице
Муравьи насмерть закусали ветерана в больнице
Клеточное разнообразие опухолей делает их непобедимыми
Клеточное разнообразие опухолей делает их непобедимыми
Диета помогает пациентам с ревматоидным артритом
Диета помогает пациентам с ревматоидным артритом
Врач назвала первые признаки болезни легких
Врач назвала первые признаки болезни легких
Почему нельзя пить молоко с медом при простуде
Почему нельзя пить молоко с медом при простуде8
Видео
Найден механизм, способный победить СПИД и рак
00:39
Найден механизм, способный победить СПИД и рак
Наука
Малышева высказалась о поедании трупов
03:17
Малышева высказалась о поедании трупов
Болезни и лекарства Другое
У россиян появится новая вакцина от гриппа
00:51
У россиян появится новая вакцина от гриппа
Болезни и лекарства
От электронных сигарет начали умирать
00:55
От электронных сигарет начали умирать
ЗОЖ Новости
О чем предупреждает мужчин импотенция
06:06
О чем предупреждает мужчин импотенция
Новости Болезни и лекарства
Вместо больничного листа будут посылать смс
03:22
Вместо больничного листа будут посылать смс
Новости
Дефицит лекарств в России не за горами
03:27
Дефицит лекарств в России не за горами
Новости Болезни и лекарства
Названы смертельно опасные бытовые предметы
04:04
Названы смертельно опасные бытовые предметы
ЗОЖ
Как предотвратить изжогу
04:34
Как предотвратить изжогу
ЗОЖ
Почему онкологический центр покидают врачи
02:48
Почему онкологический центр покидают врачи
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение