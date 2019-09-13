Растительная диета помогает пациентам с ревматоидным артритом

Растительная диета помогает в лечении ревматоидного артрита, как показало исследование.

Если верить американским ученым, переход на растительную диету уменьшает отечность суставов и боли у жертв ревматоидного артрита. Это вызванное воспалениями аутоиммунное заболевание суставов, от которого страдает около 1% жителей нашей планеты. Причинами ревматоидного артрита бывают как наследственность, так и внешние факторы. К последним относят плохое питание, нарушения микробиома кишечника и частые инфекции.

Масштабный метаанализ клинических исследований показал, что состоящая преимущественно из растительных продуктов диета уменьшает симптомы ревматоидного артрита существенно и последовательно. Два месяца, проведенные на растительной диете, уже снижали уровень воспалительных процессов в организме пациентов с артритом. Это продемонстрировали анализы крови на предмет наличия таких маркеров воспалений, как C-реактивные белки и факторы некроза опухолей.

Кроме того, исследование показало, что растительное питание положительно влияет на формирование здорового микробиома кишечника, увеличивая количество определенных нужных бактерий. А их уровень, как правило, у жертв ревматоидного артрита снижается. Изменение этой ситуации также приводит к уменьшению симптомов.