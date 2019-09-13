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У Заворотнюк последняя стадия опухоли мозга 

Рамблер 1 час назад
Актрисе Анастасии Заворотнюк диагностировали рак головного мозга. По данным медиков, опухоль является неоперабельной, болезнь находится на последней стадии.
Тем не менее нейрохирурги планируют провести операцию, однако состояние актрисы делает любое вмешательство смертельно опасным.
До этого Заворотнюк прошла курс химио— и лучевой терапии, но нужного эффекта добиться не удалось.
Сообщается, что о диагнозе актрисы стало известно после рождения дочери Милы.
Опухоль головного мозга может возникнуть в любом возрасте, но чаще всего она появляется после 45 лет. Злокачественные опухоли крайне агрессивны, они быстро развиваются, проникают в соседние ткани и органы, формируют метастазы.
Вне зависимости от типа и размера любая опухоль мозга очень опасна, поскольку она сдавливает мозговую ткань. Из-за этого нервные клетки погибают, а доступ крови в мозговые структуры прекращается.
Болезни и лекарства , Видео , Анастасия Заворотнюк
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