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Врачи назвали продукты, спасающие от рака 

Рамблер 4 часа назад
Австралийские ученые выяснили, какие продукты могут предотвратить онкологические заболевания.
По мнению медиков, пациенты с онкологией, употребляющие в день две или более чашки кофе, живут дольше, чем онко-больные, отказывающие себе в этом напитке. Помимо этого риск развития раковых заболеваний снижает употребление большого количества клетчатки, минимум — 30 граммов в день.
Для профилактики раковых заболеваний врачи рекомендуют снизить количество жирного мяса в рационе до 100 грамм в день. Кроме того, медики советуют не пренебрегать молоком, молочными продуктами и жирной рыбой, — все эти продукты также снижают вероятность возникновения злокачественной опухоли.
Специалисты установили, что в 35% случаев рак кишечника возникает у людей, страдающих от никотиновой зависимости, и тех, кто не следит за своим питанием.
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