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Как правильно промывать нос 

Рамблер 4 часа назад
Промывание носа — процедура весьма полезная, особенно в холодное время года, когда воздух в помещениях пересушен обогревательными приборами. Делать это не слишком сложно. Главное — знать, чем и как.
Промывают нос, обычно, солевым раствором, который отлично удаляет скопившуюся в носу слизь, уменьшает отек слизистой носа и облегчает дыхание при насморке.
Для промывания носа в домашних условиях можно использовать спринцовку или шприц без иглы, в который и набирается солевой раствор. Техника проста: нужно наклониться над раковиной, повернуть голову на бок, чтобы одна ноздря оказалась чуть выше другой, а затем ввести наконечник спринцовки или шприца в ноздрю и под давлением, но не слишком резко, ввести раствор в нос. При правильном выполнении этой процедуры раствор, впрыснутый в одну ноздрю, обогнув носовую перегородку, вытечет через другую. Дышать при этом следует ртом. После того, как вы промоете обе ноздри, необходимо высморкаться.
Специалисты рекомендуют здоровым людям промывать нос ежедневно, лучше всего по утрам. Но отмечают, что есть моменты, когда данная процедура противопоказана.
Во-первых, не стоит увлекаться промыванием, когда нос заложен. При ОРВИ и ОРЗ нормальное дыхание затруднено из-за отека слизистой носа. Вы можете впрыснуть раствор под слишком сильным давлением, а это чревато тем, что вместе с жидкостью в среднее ухо попадет сам источник заболевания. Приятного будет мало. Если промыть нос все же необходимо, перед процедурой воспользуйтесь сосудосуживающим препаратом.
Эффект от промывания носа также будет крайне низким у людей с искривленной носовой перегородкой. Нет, конечно, выполнить процедуру вы можете, но толку от нее будет мало.
Не стоит также промывать нос непосредственно перед выходом на улицу. Сделайте это хотя бы за полчаса до прогулки или отправления на работу.
Промывать нос не рекомендуется также при воспалении среднего уха, а также, если у вас есть предрасположенность к носовым кровотечениям.
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Болезни и лекарства , Видео
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