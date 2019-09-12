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На что указывает частая зевота 

Рамблер 2 часа назад
На что указывает частая зевота
Фото: depositphotos.com
Зевота позволяет охладить мозг, способствует хорошей концентрации и сигнализирует о том, что организму требуется отдых. Ежедневно человек зевает от 7 до 25 раз. Если же вы зеваете значительно больше, возможно, вам нужно обратиться к врачу.
Несколько серьезных заболеваний, одним из симптомов которых может быть зевота:

Заболевания сердца

При нарушениях работы этого органа зевоту может вызывать стимуляция блуждающего нерва, который соединяет головной мозг с сердцем и органами желудочно-кишечного тракта. Зевота в таких случаях возникает из-за понижения кровяного давления и замедления сердечного ритма.

Инсульт

Во время инсульта температура тела и мозга сильно повышается, чтобы охладиться, организм пытается как можно скорее ее снизить и делает это как раз с помощью зевоты.

Рассеянный склероз

В этом случае зевота обусловлена поражением ствола головного мозга, который регулирует работу гортани, жевательных и мимических мышц. Изменение в работе ствола головного мозга приводит к возникновению таких непроизвольных рефлексов, как зевания и жевания.

Эпилепсия

Во время припадка происходит напряжение височных долей головного мозга. Спазмы в них случаются во время или после судорог, что заставляет человека постоянно глубоко вдыхать воздух.
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