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Заболевания, которые отражаются на лице 

Рамблер 1 час назад
Иногда болезнь можно обнаружить на ранней стадии. Практически сразу у человека изменяется лицо, но большинство не придают этому значения. На самом деле необходимо тщательно следить за всеми изменениями в организме, чтобы предотвратить появление осложнений.

Заболевания сердца и сосудов

У некоторых людей вокруг глаз могут образовываться небольшие желтые круги. Такой симптом может стать следствием повышенного уровня холестерина. Возможно, у человека с желтыми бугорками есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. Это вызывает повышение давления, а вместе с этим — проблемы с сердцем.

Заболевания нервной системы

Предвестниками таких болезней и инсульта считается асимметрия лица. Однако она есть у каждого человека, симметричных лиц не бывает. И все-таки, если вы заметили, что одна часть сильно отличается от другой, необходимо обратиться к врачу. Дело в том, что во время инсульта человек перестает контролировать свои движения. то же самое касается нервных окончаний.

Проблемы с гормонами

Если вы девушка и заметили на своем лице лишние волоски, это может говорить о проблемах с гормонами. Иногда они могут быть следствием наследственных заболеваний, а в некоторых случаях могут стать причиной серьезных болезней, например, поликистоза яичников. Когда у женщин понижается прогестерон и повышается тестостерон, растительность на лице становится гораздо заметнее.

Анемия

Эта болезнь проявляется вместе с "аристократической бледностью". В некоторых случаях это красиво, но, если цвет лица сильно стремится к белому, необходимо проверить уровень гемоглобина в крови. Вместе с бледностью анемия сопровождается чувством усталости, слабости и утомляемости.
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Болезни и лекарства , Видео
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