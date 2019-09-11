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Врачи «оживили» пациента после 25-минутной остановки сердца 

Рамблер 2 часа назад
Врачам Сахалинской областной клинической больницы удалось вернуть к жизни пациента после 25-минутной остановки сердца.
Медики не только проводили общие реанимационные действия, но также использовали новое оборудование для непрерывного массажа сердца. Как выяснилось, это первый подобный случай в практике островных специалистов.
Главный врач Сахалинской ОКБ Владимир Розумейко заявил, что новейшее оборудование, благодаря которому докторам удалось сохранить жизнь пациенту, поступило в больницу только в этом году.
Помимо прочего в учреждение появились УЗИ-сканеры экспертного класса, а очень скоро в больницу привезут оснащения для реабилитации после инфарктов и инсультов и аппарат для абляции сердечной мышцы.
Болезни и лекарства , Видео
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