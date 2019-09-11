Врачи «оживили» пациента после 25-минутной остановки сердца

Врачам Сахалинской областной клинической больницы удалось вернуть к жизни пациента после 25-минутной остановки сердца.

Медики не только проводили общие реанимационные действия, но также использовали новое оборудование для непрерывного массажа сердца. Как выяснилось, это первый подобный случай в практике островных специалистов.

Главный врач Сахалинской ОКБ Владимир Розумейко заявил, что новейшее оборудование, благодаря которому докторам удалось сохранить жизнь пациенту, поступило в больницу только в этом году.

Помимо прочего в учреждение появились УЗИ-сканеры экспертного класса, а очень скоро в больницу привезут оснащения для реабилитации после инфарктов и инсультов и аппарат для абляции сердечной мышцы.