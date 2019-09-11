Онкологи рассказали, как распознать рак головы и шеи

Российские врачи объяснили, как можно распознать рак головы и шеи — один из самых сложных видов онкологии.

Речь идет о злокачественных опухолях носоглотки, слюнных желез, щитовидки, среднего уха, полости рта, губ, кожи шеи и головы. В одной только Липецкой области это свыше 10% всех онкологических заболеваний, обнаруженных у пациентов в прошлом году.

Более 60% недугов уже находятся в запущенной стадии. Несмотря на то, что рак головы и шеи зачастую можно распознать невооруженным глазом, люди не обращают внимания на симптомы. Впоследствии это приводит к летальному исходу, — больше половины пациентов с раком в последней стадии не проживают и года даже при интенсивном лечении.

Осипший голос, неприятные ощущения во рту, кожные новообразования, комки в горле и незатягивающиеся ранки — все это может сигнализировать об опасном заболевании.

Помимо прочего опасность состоит в том, что, когда рак головы и шеи запущен, врачам приходится проводить трудоемкие реконструктивные операции, из-за которых в конце концов человек остается инвалидом.