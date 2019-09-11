Минздрав предложил штрафовать больницы за некачественную медпомощь

Министерство здравоохранения опубликовало законопроект, предлагающий штрафовать за несоблюдение условий доступности и качества предоставляемой медицинской помощи. Поводом для его создания послужило огромное количество жалоб не только со стороны пациентов, но и от работников больниц.

Так, существенный резонанс в медицинском сообществе вызвала ситуация с массовыми увольнениями в ведущем онкологическом центре имени Блохина в Москве. Несмотря на то, что в учреждении объяснили случившееся кадровыми перестановками, Минздрав создал специальную комиссию, которая более детально разберется в произошедшем.

Что касается штрафов за плохую медицинскую помощь, речь идет о суммах от 10 до 20 тысяч рублей. При этом штрафовать будут не врачей, а медицинские учреждения, которые не предоставили специалистам нормальных условий для работы.