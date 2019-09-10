Симптомы, которые указывают на ХОБЛ

ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких) считается одним из самых распространенных заболеваний. Когда человек болеет, он начинает вдыхать меньше кислорода. Из-за этого у него ухудшаются показатели крови, а некоторые органы работают не в полную силу.

Одышка

Врачи говорят, что даже у пожилых людей не должно быть одышки во время ходьбы. Если у вас проявился такой симптом, это значит, что уменьшилось количество здоровой легочной ткани. Возможно, причинами для этого могут быть заболевания органов. В таком случае необходимо обратиться к врачу и пройти обследование.

Частый кашель

Если вы чувствуете, что обычный кашель не проходит больше двух недель, это повод для беспокойства. При простуде такой симптом не может держаться долго. Еще хуже, если у вас кашель с мокротой. При опасных заболеваниях она приобретает белый и зеленый цвет. Если болезнь не очень серьезная, она будет прозрачной.

Проблемы со сном

Возможно, вы этого не осознаете, но ваш сон может прерываться из-за проблем в легких. Им сложнее работать, когда человек лежит. Именно поэтому у многих людей с ХОБЛ появляется хроническая усталость — их сон прерывается из-за кашля и болей в спине.

Отеки ступней

Проблемы с легкими часто сопровождаются сердечной недостаточностью. Это происходит из-за того, что органы плохо работают без достаточного количества кислорода. Позднее из-за накопленной в организме жидкости развиваются отеки.

Синева губ и ногтей

Это также связано с тем, что органы получают недостаточно кислорода. Из-за этого ухудшается качество крови, она перестает циркулировать в организме. Это отражается на лице и руках — ногти и губы приобретают нездоровую синеву.