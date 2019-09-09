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Как бактерии в организме влияют на наше поведение 

Рамблер 52 минуты назад
Сотни ученых из разных стран давно знают о том, что количество бактерий в кишечнике человека в десятки раз выше числа клеток во всем его теле. Бактерии помогают нам переварить пищу, поставляют витамины, а еще… влияют на наше поведение. И этот факт был доказан неоднократно.
Одно из первых исследований на эту тему принадлежит Кирстен Тиллиш из Университета Калифорнии. Она выяснила, что женщины, микрофлора которых содержала множество бактерий рода Bacteroides, обладали более плотным серым веществом коры мозга и были менее импульсивны и вспыльчивы. А вот те, в чьей микрофлоре находилось много микробов рода Prevotella, наоборот отличались эмоциональностью.
Впрочем к этому исследованию многие эксперты отнеслись скептически. Ни для кого не секрет, что во время менструации настроение женщины может быть совершенно непредсказуемым. Однако после этого ученые из Университета Темпла в Филадельфии сделали еще одно открытие. Они выяснили, что пожилые крысы впадают в слабоумие и начинают страдать от галлюцинаций, если им в кишечник поместить правильный подвид кишечной палочки.
Доводы этих специалистов совсем недавно подтвердил Гил Шарон из Калифорнийского технологического института. Он сообщил, что пересадил микрофлору людей-аутистов здоровым мышам, и они очень скоро тоже стали аутистами. Более того, Шарон выявил три вида бактерий, отвечающих за данный процесс, но механизм его пока не ясен.
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