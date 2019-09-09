Отказ от сигарет может спровоцировать депрессию

Специалисты выяснили, что бросающие курить могут страдать депрессией или приобретать другую пагубную привычку, пишет MedicalNewsToday.

Эксперты учитывали возраст участников, длительность привычки, а также склонность к зависимости. Было установлено: уровень глубокой депрессии участников вырос с 4,88% до 6,04% после отказа от сигарет. Увеличилось и количество случаев, связанных со злоупотреблением алкоголя — с 17,22% до 22,33%. Кроме того, многие перешли на курение наркотических веществ — с 5,35% до 10,09%.

Люди, которые с сигарет переходят на психоактивные средства на основе конопли, быстро становятся зависимыми от наркотика. При этом более 8 миллионов человек в мире ежегодно умирает от последствий курения, в том числе пассивного.

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