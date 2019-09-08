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Какие пятна на кожи — опасный симптом 

Рамблер 1 час назад
Какие пятна на кожи — опасный симптом
Фото: pixabay
Покраснения на коже могут быть признаками как сезонных недомоганий, так и серьезных недугов. Поэтому нужно регулярно осматривать тело на предмет высыпаний.
Красные пятна, которые хочется расчесать до волдырей, могут быть симптомом аллергии на холод, и часто появляются в осенне-зимний период. Позже они становятся похожи на следы от ожога крапивой. Чаще всего они появляются на руках, но иногда могут затронуть и другие участки тела.
Чтобы избежать такой реакции, нельзя выходить на улицу без перчаток, а лицо лучше закрывать шарфом. За полчаса перед выходом на кожу надо нанести жирный крем. Однако нужно помнить, что аллергия на холод может вызвать отек дыхательных путей, поэтому нельзя пренебрегать визитом к врачу. Чаще всего в этом случае прописывают антигистаминные препараты, а иногда и гормоны.
Маленькие красные пятнышки, которые как будто стягивают кожу, могут означать дерматит. Аллергический дерматит возникает как ответная реакция на бытовую химию, косметику и лекарства. В этом случае лучше сменить косметику и пользоваться щадящими средствами для дома. Фотодерматит появляется из-за длительного ультрафиолетового излучения. Покраснения сопровождаются чувством жжения. В этом случае нужно немедленно защитить пораженные участки от солнца и обратиться к врачу.
Влажные пузырьки на коже, которые лопаются и покрываются корочками — признак экземы. Обычно кожа вокруг таких точечных образований шелушится, становится сухой, покрывается трещинами, которые хочется расчесать. Чем раньше вы начнете лечение, тем легче будет протекать процесс выздоровления.
Крупные красные пятна (до 3 см) с четкими краями и светлым центром — симптом стригущего лишая. Чаще всего пятна появляются на шее, предплечьях, бедрах, и под волосами. Стригущим лишаем можно заразиться при контакте с вещами больного и бродячими животными. Не пытайтесь вылечить его в домашних условиях, здесь поможет только комплексная терапия.
Мелкие розовые папулы с блестящей поверхностью, которые через время покрываются белыми чешуйками, свидетельствуют о псориазе. Точная причина появления неизвестна, предполагают, что она может быть связана с наследственностью и стрессом. Псориаз опасен своими осложнениями — например, псориатическим артритом, который поражает позвоночник и суставы. Самой надежной считается биологическая терапия, которая позволяет держать болезнь под контролем.
Если алые пятна сначала появились на лице, а потом перешли на тело, то это, скорее всего, корь. Чтобы смягчить зуд, можно принять содовую ванну. Также прописывают жаропонижающие и противоаллергические средства.
Сыпь в подмышках, вызывающая жжение и повышенную температуру — симптом опоясывающего лишая. В худшем случае высыпания появляются в области половых органов. Для лечения применяют мази и антибактериальные препараты.
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