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Ученые: невесомость убивает раковые клетки без лекарств 

Мир24 12 часов назад
Ученые: невесомость убивает раковые клетки
Фото: Мир24
Австралийский биоинженер Джошуа Чоу и его ученик Энтони Кироллос из Технологического университета Сиднея с помощью микрогравитационного симулятора установили, что состояние невесомости способно победить раковые клетки. Об этом сообщает издание New Atlas.
Ученые подвергли воздействию микрогравитации культуры клеток рака яичников, молочной железы, носа и легких. В течение 24 часов это привело к гибели 80-90% злокачественных частиц.
«Микрогравитация влияет и на другие клетки, например, на костные. Но, несмотря на это, различные ткани и органы организма реагируют по-разному. Мы обнаружили, что кости и рак очень чувствительны к воздействию микрогравитации», — заявил Чоу.
Ученые связывают такой эффект с тем, что состояние невесомости в самих клетках влияет на то, как они взаимодействуют друг с другом. По мнению Чоу, отсутствие межклеточного общения и убивает злокачественные частицы.
Исследователи уже готовятся к первым экспериментам на Международной космической станции. После того, как станут понятны конкретные механизмы воздействия невесомости на раковые образования, ученые смогут разработать лекарства, которые имитируют такие же эффекты на Земле.
Ранее сообщалось, что в Минздраве РФ назвали три главные причины возникновения рака. Прямое влияние на развитие онкологических заболеваний оказывает, в первую очередь, образ жизни человека.
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Болезни и лекарства , Новости , Минздрав РФ
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