Ученые: невесомость убивает раковые клетки без лекарств

Австралийский биоинженер Джошуа Чоу и его ученик Энтони Кироллос из Технологического университета Сиднея с помощью микрогравитационного симулятора установили, что состояние невесомости способно победить раковые клетки. Об этом сообщает издание New Atlas.

Ученые подвергли воздействию микрогравитации культуры клеток рака яичников, молочной железы, носа и легких. В течение 24 часов это привело к гибели 80-90% злокачественных частиц.

«Микрогравитация влияет и на другие клетки, например, на костные. Но, несмотря на это, различные ткани и органы организма реагируют по-разному. Мы обнаружили, что кости и рак очень чувствительны к воздействию микрогравитации», — заявил Чоу.

Ученые связывают такой эффект с тем, что состояние невесомости в самих клетках влияет на то, как они взаимодействуют друг с другом. По мнению Чоу, отсутствие межклеточного общения и убивает злокачественные частицы.

Исследователи уже готовятся к первым экспериментам на Международной космической станции. После того, как станут понятны конкретные механизмы воздействия невесомости на раковые образования, ученые смогут разработать лекарства, которые имитируют такие же эффекты на Земле.