Кардиологи опровергли миф о вреде соли

Европейское общество кардиологов установило, — высокое потребление натрия, который содержится в соли, лишь незначительно способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний или увеличению риска смертности.

Профессор Салим Юсуф из Канадского университета МакМастера отдельно подчеркнул, что исследование, проведенное специалистами, опровергает широко распространенное мнение о пагубном влиянии соли на организм человека.

Юсуф также отметил, что проблемы со здоровьем могут возникнуть лишь у тех людей, кто злоупотребляет солью, то есть съедает больше шести граммов в день.