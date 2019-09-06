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Кардиологи опровергли миф о вреде соли 

Рамблер 3 часа назад
Европейское общество кардиологов установило, — высокое потребление натрия, который содержится в соли, лишь незначительно способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний или увеличению риска смертности.
Профессор Салим Юсуф из Канадского университета МакМастера отдельно подчеркнул, что исследование, проведенное специалистами, опровергает широко распространенное мнение о пагубном влиянии соли на организм человека.
Юсуф также отметил, что проблемы со здоровьем могут возникнуть лишь у тех людей, кто злоупотребляет солью, то есть съедает больше шести граммов в день.
Болезни и лекарства , Видео
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