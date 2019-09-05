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В Минздраве посоветовали полным россиянам срочно прививаться 

Рамблер 2 часа назад
Людям, страдающим ожирением посоветовали срочно прививаться от гриппа, потому как они находятся в зоне риска из-за ослабленного иммунитета. Об этом рассказала глава Минздрава Вероника Скворцова.
Так, Скворцова объяснила, для кого в первую очередь предназначена четырехвалентная вакцина от гриппа.
"Прежде всего она предназначена для людей с хроническими заболеваниями. Такими как диабет, хронические обструктивные болезни верхних дыхательных путей, ишемическая болезнь сердца, людей, страдающих ожирением. Потому что повышенный вес, когда он переходит в стадию ожирения, приводит к иммуносупрессии и снижению иммунитета", — пояснила глава Минздрава.
Отметим, в 2018 году 10 тысяч взрослым россиянам поставили диагноз ожирение.
Болезни и лекарства , Видео , Вероника Скворцова , Минздрав РФ
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