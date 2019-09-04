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Как отличить аппендицит от простого покалывания 

Рамблер 1 час назад
Как отличить аппендицит от покалывания
Фото: depositphotos.com
Пожалуй, самое распространенное заболевание пищеварительной системы это аппендицит. Оно считается довольно опасным из-за склонности быстро прогрессировать и ухудшать человеческое состояние. Запущенная стадия аппендицита требует срочного хирургического вмешательства, иначе этот банальный недуг станет угрозой вашей жизни. Но как отличить простые колики от первых симптомов? Разбираемся.
Аппендицит желательно выявить на ранней стадии. Основными признаками будет являться:
Пронзающая боль в животе, особенно при надавливании на него
Повышение температуры тела
Тошнота или позывы к ней Болезнь часто маскируется под другие недуги. Человек может подумать, что это почечные колики или гастрит, но отличительной чертой именно этого заболевания является постоянная, непроходящая острая боль в области животе.
Сначала боль можно охарактеризовать как общую, будто разлитую по всему животу. Чуть позже она начинает концентрироваться в правой нижней его части. Эпицентр — чуть ниже пупка по правой стороне.
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