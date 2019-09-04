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«Я говорю, как итальянка»: речь австралийки изменилась после инсульта 

Anews 4 часа назад
Речь австралийки изменилась после инсульта
Фото: Кадр из выпуска Sunday Night: True Stories
Хэзер Скэммел — одна из нескольких сотен людей, страдающих редким расстройством, известным как синдром иностранного акцента. Всё началось в 2013 году, когда женщина перенесла инсульт. Девять месяцев спустя она внезапно потеряла сознание и лишилась голоса на шесть недель. Каково же было удивление родственников Хэзер, когда в итоге женщина, 61 год говорившая на австралийском английском, обратилась к ним с ярко-выраженным итальянским акцентом. «Я говорю, как итальянка. Не могу в это поверить», рассказывает Хэзер DailyMail.
«Это самое настоящее расстройство. Оно меняет не только голос — оно меняет всю твою жизнь», — считает Хэзер.
По её словам, синдром иностранного акцента и выработавшаяся после болезни диспраксия существенно повлияли на её образ жизни: женщина перестала работать, так как начала быстро уставать — её «выматывает» даже затянувшаяся беседа. Общаться с семьёй поначалу было невыносимо: из-за редкости расстройства даже врачи думали, что она притворяется и просто ищет внимания.
В попытках выяснить природу своего недуга женщина обратилась к профессору из Великобритании, специализирующегося на аномалиях речи, но он не смог ответить, почему возникает этот синдром.
«Невролог пообещал, что мой старый акцент вернётся, — рассказывает Хэзер. — Но профессор сказал, что если этого не произошло полгода спустя, шансов нет».
Тем не менее, женщина не отчаивается и по-прежнему радуется жизни: «Я рада, что ещё живу на этом свете, и надеюсь, что останусь тут на долгое время. Я люблю жизнь. Конечно, потребовалось время, чтобы принять свою судьбу, но у меня замечательный муж, прекрасная семья и друзья, и пока они рядом, я счастлива».
Хэзер (в центре). Источник: Facebook
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