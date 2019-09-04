5 признаков, что вы едите слишком много соли

Специалисты рассказали о последствиях увлечения незаменимой приправой, пишет Women’sHealth.

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует употреблять 1,5 г натрия в сутки, что эквивалентно чуть менее одной чайной ложке соли. Эксперты перечислили признаки чрезмерного потребления соли.

Жажда

Основной симптом избытка соли — постоянная жажда и сухость во рту. Так мозг посылает сигнал, что организму не хватает жидкости.

Отечность

«Передозировка» солью приводит к увеличению натрия в организме. Итог — удержание жидкости и образование отека. Помимо отеков может наблюдаться вздутие живота.

Головная боль

При избытке натрия сосуды головного мозга расширяются, что приводит к головным болям.

Высокое артериальное давление

Излишки соли задерживают жидкость, что повышает нагрузку на сердце, дестабилизирует давление, ухудшает самочувствие.

Болезни почек

Увлечение солью повышает количество белка в моче и нарушает работу органа мочевыделительной системы. Если не изменить рацион, в почках могут образоваться камни.

Ранее Yellmed рассказывал, что ученые пересмотрели норму потребления соли в день.