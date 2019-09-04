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5 признаков, что вы едите слишком много соли 

Yellmed 58 минут назад
5 признаков, что вы едите слишком много соли
Фото: Yellmed
Специалисты рассказали о последствиях увлечения незаменимой приправой, пишет Women’sHealth.
Американская кардиологическая ассоциация рекомендует употреблять 1,5 г натрия в сутки, что эквивалентно чуть менее одной чайной ложке соли. Эксперты перечислили признаки чрезмерного потребления соли.

Жажда

Основной симптом избытка соли — постоянная жажда и сухость во рту. Так мозг посылает сигнал, что организму не хватает жидкости.

Отечность

«Передозировка» солью приводит к увеличению натрия в организме. Итог — удержание жидкости и образование отека. Помимо отеков может наблюдаться вздутие живота.

Головная боль

При избытке натрия сосуды головного мозга расширяются, что приводит к головным болям.

Высокое артериальное давление

Излишки соли задерживают жидкость, что повышает нагрузку на сердце, дестабилизирует давление, ухудшает самочувствие.

Болезни почек

Увлечение солью повышает количество белка в моче и нарушает работу органа мочевыделительной системы. Если не изменить рацион, в почках могут образоваться камни.
Ранее Yellmed рассказывал, что ученые пересмотрели норму потребления соли в день.
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