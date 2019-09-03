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Мальчик потерял зрение из-за «диеты» на фастфуде 

Рамблер 3 часа назад
17-летний британский подросток потерял зрение и слух после того, как в течение десяти лет питался исключительно вредной пищей. Анализ его истории болезней опубликовали в Annals of Internal Medicine.
Сообщается, что у подростка наблюдалось расстройство избирательного питания: он не переносил текстуру овощей и фруктов, а здоровая еда ему не нравилась. Поэтому в возрасте семи лет он отказался от нее и перешел на еду, которая ему по душе.
Его "диета" включала в себя ежедневную порцию картошки фри, чипсы и бургеры с говядиной или ветчиной.
В 15 лет у подростка развилась оптическая нейропатия, испортившая ему зрение, а затем стал ухудшаться и слух. Два года врачи не могли разобратся, в чем дело. Но когда мальчик совсем потерял зрение и перестал полноценно слышать, специалисты обнаружили в его организме дефицит витаминов, минералов и кальция.
Только после этого он рассказал врачам о своей странной "диете".
Эксперты считают, что зрителные нервы в глазах мальчика поппросту перестали работать из-за катострофической нехватки необходимых веществ и витаминов.
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