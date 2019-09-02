Как лечиться с помощью зеркала

Зеркала давно перестали восприниматься как чудо и стали привычным предметом интерьера. Тем не менее они действительно могут помочь в реабилитации после серьезных заболеваний.

Зеркала используются как один из способов реабилитации после инсульта, когда парализует одну сторону тела. Человек кладет руки на стол, перед ним ставят зеркало, но не фронтально, а ребром. В зеркале отражается здоровая рука, а обездвиженную не видно. Врач показывает упражнения и просит повторить их обеими руками, при этом человек видит здоровую руку, а ее отражение принимает за другую руку.

Задача этого метода лечения — сформировать новые нейронные связи в человеческом организме, с помощью зеркала этот процесс проходит быстрее, а в некоторых случаях удавалось вернуть подвижность руки почти полностью.

Таким же образом происходит реабилитация после ампутации конечностей в тех случаях, когда человек чувствует фантомные боли.

В нетрадиционной медицине зеркала также нашли свое применение. Исследований на эту тему не проводилось, но психологическое объяснение этому феномену наверняка можно найти. Народные целители рекомендуют регулярно улыбаться и говорить своему отражению в зеркале комплименты, убеждать себя в том, что жизнь прекрасна, а все недуги и несчастья обходят стороной. Как минимум хорошее настроение будет обеспечено. Однако не стоит ждать от зеркала избавления от настоящих заболеваниях, если вы чувствуете боль и другие симптомы, обратитесь к врачу.