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Медики назвали главные симптомы диабета 

Мир24 5 часов назад
Медики назвали главные симптомы диабета
Фото: Мир24
Нередко люди принимают их за признаки других, менее опасных, заболеваний, поэтому вовремя не обращаются к врачу, пишет МедикФорум.
Одним из ранних симптомов заболевания является постоянная усталость. Это состояние возникает из-за дисбаланса между уровнем глюкозы в крови и количеством циркулирующего инсулина.
Насторожить должны также сухость во рту, жажда, неконтролируемый аппетит и плохо заживающие раны. Кроме того, о диабете могут свидетельствовать нарушения сна — как бессонница, так и излишняя сонливость.
У многих диабет обычно развивается долго без опознания. Специалисты рекомендуют обращаться к врачу как можно раньше, поскольку ранняя диагностика заболевания позволяет предотвратить опасные осложнения.
В России число больных сахарным диабетом выросло за пять лет на 23%.
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