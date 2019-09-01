Медики назвали главные симптомы диабета

Нередко люди принимают их за признаки других, менее опасных, заболеваний, поэтому вовремя не обращаются к врачу, пишет МедикФорум.

Одним из ранних симптомов заболевания является постоянная усталость. Это состояние возникает из-за дисбаланса между уровнем глюкозы в крови и количеством циркулирующего инсулина.

Насторожить должны также сухость во рту, жажда, неконтролируемый аппетит и плохо заживающие раны. Кроме того, о диабете могут свидетельствовать нарушения сна — как бессонница, так и излишняя сонливость.

У многих диабет обычно развивается долго без опознания. Специалисты рекомендуют обращаться к врачу как можно раньше, поскольку ранняя диагностика заболевания позволяет предотвратить опасные осложнения.

В России число больных сахарным диабетом выросло за пять лет на 23%.