Врач рассказала, чем чревато злоупотребление кофе

Гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова рассказала, кому из людей следует отказаться от частого употребления ароматного напитка.

Эксперт пояснила, что, выпивая кофе каждый день в больших количествах, человек уже не чувствует истинный бодрящий эффект от него. Но зато ощущает обратное действие, — на него сразу же наваливается вся накопленная усталость.

Дианова отмечает, что от регулярного употребления кофе стоит отказаться в особенности тем, кто слишком много работает и постоянно чувствует переутомление.

Помимо этого следует помнить, что кофе в больших количествах вызывает мигренозные боли, нарушение сна, а также негативно влияет на вес.