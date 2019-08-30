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Врач рассказала, чем чревато злоупотребление кофе 

Рамблер 6 часов назад
Гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова рассказала, кому из людей следует отказаться от частого употребления ароматного напитка.
Эксперт пояснила, что, выпивая кофе каждый день в больших количествах, человек уже не чувствует истинный бодрящий эффект от него. Но зато ощущает обратное действие, — на него сразу же наваливается вся накопленная усталость.
Дианова отмечает, что от регулярного употребления кофе стоит отказаться в особенности тем, кто слишком много работает и постоянно чувствует переутомление.
Помимо этого следует помнить, что кофе в больших количествах вызывает мигренозные боли, нарушение сна, а также негативно влияет на вес.
Болезни и лекарства , Видео
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