Врачи обнаружили у девушки «плод в плоде»

Индийские врачи обнаружили у девушки-подростка крайне редкое заболевание «плод в плоде»

По информации, имеющейся в распоряжении ИА «Экспресс-Новости», у девушки-подростка из Индии в брюшной полости была обнаружена странная масса костей, зубов и «волосатого материала». И, как установили специалисты, это был ее собственный «близнец», растущий внутри нее, в результате крайне редкого состояния, называемого «плод в плоде».

Согласно отчету, опубликованному в журнале BMJ Case Reports, 17-летняя девушка обратилась к врачу после того, как у нее образовалась опухоль в животе, которая постепенно увеличивалась в размерах в течение последних пяти лет. Подросток рассказала врачам, что иногда она испытывала боль в животе и чувство сытости, даже когда она не употребляла много еды. КТ показала, что у подростка была большая масса в животе, которая, по-видимому, содержала множественные кости, напоминающие форму позвонков, ребер и длинных костей, пишут авторы. В итоге врачи поставили диагноз подростку «плод в плоде», состояние, которое, по оценкам специалистов, встречается только у 1 из 500 000 человек во всем мире.

Согласно инсайдерской информации, ИА «Экспресс-Новости» установило, что новый случай еще более необычен, потому что он был диагностирован у подростка, тогда как большинство предыдущих случаев были обнаружены в младенчестве или раннем детстве.

Более того, обнаруженная масса является самой большой из когда-либо обнаруженных в подобном случае. Авторы исследования также заявили, что в медицинской литературе было зарегистрировано менее 200 случаев развития «плода в плоде», и только семь из них были у людей в возрасте 15 лет и старше.

На сегодняшний день не ясно, что вызывает развитие этого феномена. Но ученые Университета штата Аризона считают, что это, вероятно, редкий случай «паразитических близнецов», когда один идентичный близнец поглощается другим во время ранней беременности. Ткань паразитического близнеца зависит от систем организма «хозяина», чтобы выжить. Тем не менее, некоторые исследователи считают, что «плод в плоде» на самом деле является разновидностью тератомы — типа опухоли, способной содержать все три основных типа клеток, которые обнаруживаются у эмбрионов человека на ранней стадии.

В данном случае подростку потребовалась операция по удалению массы. Когда врачи вынули ее, она составляла около двух третей размера доношенного ребенка: она была размером 36 на 16 на 10 сантиметров и состояла из волосатого материала, множества зубов и структуры, напоминающей зачатки конечностей. Также масса содержала кожу и жировую ткань.

Однако стоит отметить, что врачи не смогли удалить всю ткань паразитического близнеца из тела подростка — им пришлось оставить часть этой ткани, потому что она слишком плотно приросла к сосудам, снабжающим кровью желудочно-кишечный тракт.

Врачи были обеспокоены тем, что удаление прилипшей ткани может снизить приток крови к кишечнику подростка. Но если оставить эту ткань внутри, есть вероятность, что она может стать злокачественной, поэтому подростка будут проверять каждый год.