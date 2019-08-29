В Китае родился ребенок с лишними пальцами на руках и ногах

В китайском городе Нинбо родился ребенок с аномалией на руках и ногах. В общей сложности у малыша оказался 31 палец — пятнадцать на руках и шестнадцать на ногах. У него отсутствуют большие пальцы, сообщает Daily Mail.

Сейчас врачи удаляют лишние пальцы и занимаются изменением остальных. Планируется завершить формирование рук и ног за три этапа операций. Первым этапом будут удалены лишние пальцы ног и сформирована стопа, чтобы ребенок в будущем мог нормально ходить. После того, как ребенок восстановится, будут удалены лишние пальцы и начнется формирование больших пальцев. Третий этап завершит изменение формы больших пальцев.

Врачи говорят, что операции будут продолжительными, а восстановление займет много времени. Для бедной семьи лечение оказалось непосильной ношей, поэтому руководство больницы решило снизить стоимость процедур.

Также больница гарантировала ребенку полное наблюдение до достижения 16-летнего возраста. На данный момент Юаньюаню сделали первую операцию.

Насколько известно это не первый случай рождения детей с такой аномалией. Даже мать Юаньюаня родилась с шестью пальцами на каждой руке и ноге и очень переживала, что это может передаться ребенку. Но во время беременности врачи не заметили никаких отклонений. ​