Почему любителям сыра грозит рак

Сыры всевозможных сортов смело можно назвать одним из самых любимых продуктов россиян. Его добавляют в салат, пасту и даже супы. Обычно к сыру неравнодушны дети. Однако, регулярно употребляя этот продукт в пищу, следует быть осторожным, ведь порой он провоцирует образование злокачественной опухоли.

Но не стоит паниковать раньше времени. На самом деле сыр может навредить не каждому.

По мнению американских ученых из Roswell Park Cancer Institute от сыра стоит отказаться женщинам, у родственниц которых был рак груди. У таких девушек риск возникновения опухоли молочной железы возрастает на 53%.

Кроме того, употребление сыра следует сократить людям, страдающим артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца с хронической сердечной недостаточностью.

Опасаться лакомства также стоит в период обострения желудочно-кишечных болезней и поджелудочной железы.

И наконец, сыр противопоказано есть тем, кого беспокоят проблемы с почками, ведь в этом продукте слишком много соли и белка для больного органа.