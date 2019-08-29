Почему быть «совой» вредно для здоровья

Помимо того, что сон до обеда и активная ночная жизнь в большинстве своем мешают работе, они еще и вызывают серьезные проблемы со здоровьем. Узнав о них, даже самые отъявленные "совы" захотят превратиться в "жаворонков".

Повышенное давление

Согласно исследованию 2013 года, у любителей вести ночную жизнь на 30% чаще диагностируют повышенное давление, чем у тех, кто привык просыпаться рано и ложиться спать до полуночи. Ученые связывают это с тем, что "совы" нередко питаются нездоровой пищей и мало двигаются.

Избыточный вес

Если вы привыкли отходить ко сну в 3-4 часа утра, значит, скорее всего ужинаете вы очень поздно. А это чревато большими проблемами с обменом веществ. Некоторые эксперты убеждены, что пища, употребленная в темное время суток, нарушает ночной период голодания, из-за чего организму сложно сжигать жир. К тому же доказано, что "совы" потребляют больше калорий, чем "жаворонки".

Риск развития сахарного диабета

Если верить некоторым исследованиям, люди, предпочитающие ночной образ жизни, чаще заболевают диабетом 2-го типа, чем те, кто придерживается режима. Как правило, это связано с лишним весом, вредными привычками и нехваткой сна.

Депрессия

Не так давно ученые выяснили, что "совы" больше подвержены депрессиям и другим психическим расстройствам, чем ранние пташки. По наблюдениям исследователей, у полуночников регулярно меняется настроение в течение дня, но утром оно чаще всего плохое. К тому же "совам" тяжелее контролировать свои эмоции.